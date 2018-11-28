'Sabahları sıcak su içmek faydalı' efsanesi gerçek mi?

Uyandıktan sonra ısınmak için güne sıcak bir fincan çay veya kahveyle başlıyorlar. Ya da su içme alışkanlığınız varsa, muhtemelen soğuk su içersiniz, değil mi? Özellikle sabahları boş midede sıcak su içerseniz, vücudunuz üzerinde büyük yararlar sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Bu yazıda size sabahları sıcak su tüketmemizin temel nedenlerini göstereceğiz.

Sabahları sıcak su içerseniz, vücudunuzu zararlı toksinlerden temizlemenize yardımcı olur. Bunun nedeni, suyun ve diğer sıvıların midede gıdaların ayrışmasını arttırması ve sindirim sisteminin iyileştirilmesidir. Bu nedenle, soğuk suyu sıcak suyla değiştirmeyi deneyin ve özellikle yemeklerden sonra sindiriminizi artıracaksınız.

Sabahları boş mideye 1 bardak ılık su iç. Metabolizmanızı artıracak ve vücudunuzun düzgün çalışmasına yardımcı olacak. Midenizdeki bakteriler hemen kaybolacak.

Bazı insanlar sıcak suyun en güçlü doğal ilaç olduğuna ve menstrüel (ay başı ağrıları) kramplarda ağrıyı hafifletebileceğine inanıyor. Bu suyun sıcaklığı karın kaslarını rahatlatacağından ağrıyı azaltacaktır. Ayrıca sıcak suyun her türlü kramp için son derece iyi olduğunu belirtebiliriz. Çünkü sıcak su, kılcal dolaşımı arttırır ve kasları rahatlatır.

Bir çeşit diyet uygularsanız, muhtemelen sabahları bir bardak ılık suyun kilo vermenize yardımcı olacağını duymuşsundur, değil mi? Bunun nedeni, sıcak su vücut sıcaklığını arttırması ve organizmanızı hızlandırmasıdır. Bu şekilde, vücudunuz daha fazla kalori yakacak ve böbreklerinizde ve tüm atılım organlarında da faydalı bir etkisi olacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, sabahları sıcak su tüketirseniz, karnınızda, vücudunuzun tüm zararlı toksinleri ve atıkları temizlemesine yardımcı olursunuz. Bu şekilde, dolaşımını aktarılacak.