Sabahları uyanınca sakın bunu yapmayın: Kalp krizi riskini artıran ölümcül hata

Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.



Dünyada kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri 70 yaş altında yaşanıyor, bu ölümlerin yüzde 85'i, kalp krizi ve inmeye bağlı oluşuyor.

Uzmanlara göre en ölümcül kalp krizi sabah saatlerinde yaşanıyor. Veriler, sabah saatlerinde kalp krizi geçirme olasılığının akşam saatlerine göre en az üç kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, vardiyalı iş miyokard enfarktüsü riskini artıran bir etmen olarak tespit edilmiştir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizinin en yaygın belirtisi göğüste ağrı, baskı ve sıkışmadır.

Nefes almayı güçleştiren nefes darlığı

Kalp krizi anında çene, sırt, boyun ve mide gibi vücut bölgelerine yayılan ağrı

Sol kolda hissedilen ağrı ve uyuşma

Midede yanma ve hazımsızlık

Mide bulantısı ve baş dönmesi

Soğuk terleme

Aşırı yorgun hissetme

KALP KRİZİ NEDENLERİ

Koroner arter spazmı

Yüksek tansiyon

Kolesterol yüksekliği

Diyabet

Nadir görülen tıbbi durumlar

Travmalar

Obezite

Elektrolit dengesizliği

Kan damarlarında yırtık

Sigara ve uyuşturucu kullanımı

Hipoksi (kandaki oksijen eksikliği)

45 yaş ve üzeri olmak

Genetik faktör

Fiziksel aktivite yetersizliği

Stres

Sağlıksız beslenme

EN ÖLÜMCÜL KALP KRİZİ SABAH 6 VE ÖĞLE SAATLERİ ARASINDA

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu buldular. Heart dergisinde yayınlanan 2011 tarihli bir araştırmanın bulguları , sabah altı ile öğlen arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül olduğunu gösteriyor.

Borja Ibanez, "Çalışmamızda, sabah meydana gelen olaylar daha fazla hasarla ilişkilendirildi. Bağlantı tartışmalı olarak oldukça güçlü," dedi. Harvard Tıp Okulu çalışması, sirkadiyen ritimler ile kalp krizi riski arasında güçlü bir bağlantı kuran ilk çalışmalardan biridir. Şimdi, bulguları güçlendiren birçok takip çalışması var.

2020'de Trends in Endocrinology and Metabolism'de yayınlanan bir çalışma, modern yaşam tarzlarının neden olduğu sirkadiyen sistemin bozulmasının kardiyovasküler işlevi olumsuz etkilediğini gösterdi. Sabahları sirkadiyen sistemin kan pıhtılarının parçalanmasını önleyen daha yüksek sayıda PAI-1 hücresi gönderdiğine inanılıyor. Kandaki PAI-1 hücrelerinin seviyesi ne kadar yüksekse, kalp krizine neden olabilecek bir kan pıhtısı oluşturma riski de o kadar fazladır.

Harvard Tıp Okulu araştırması, sabah altı ile öğlen arasında kalp krizi geçiren hastaların, günün ilerleyen saatlerinde kalp krizi geçiren hastalara kıyasla daha yüksek PAI-1 hücrelerine sahip olduğunu belirledi.

SABAHLARI KALP KRİZİ RİSKİYLE SAVAŞMANIN 2 YOLU VAR

Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların bu riski artırabileceği konusunda uyarıyor. Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.

EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT

Esnek bir çalışma programına sahip olanların da öğleden sonra egzersiz yapmaları veya sabahları hafif egzersizlere başlamaları önerilir. Yüksek yoğunluklu egzersiz, dolaşım pahasına ani kalp durması veya ölüm riskini akut şekilde artırabilir. Cleveland Clinic, "Kronik doğa sporları eğitimi ve dayanıklılık etkinliklerinde yarışmak kalp hasarına ve ritim bozukluklarına yol açabilir" diyor.



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