Sabahları yorgun hissetmenin nedenleri

Hayatımızın kabaca üçte birini uyumaya ayırıyoruz ancak şaşırtıcı derecede uyku hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Elimizdeki en önemli bilgiler uykunun üç evreden oluştuğudur: Hafif, derin ve hızlı göz hareketi (REM) Ancak işin aslında derin bir uyku ciddi anlamda yaşamsal bir önem taşıyor.

Çünkü derin uyku sırasında beynimiz kemiklerimizin ve kaslarımızın güçlenmesine yardımcı olan büyüme hormonu (GH) üretiyor. Bağışıklık sistemini uyarıyor ve canlı ve sağlıklı hissetmemizi sağlayan proteinleri sentezliyor. Bu nedenle derin uyku aslında enerji dolu bir sabahın da en büyük gerekliliğidir. Eğer sabahları kendinizi yorgun hissediyorsanız bu iyi uyumadığınız anlamına gelebilir.

Gözlerimizi kapatır kapatmaz tamamen uykuya dalmak çok nadir görülür. İdeal olarak hafif uyku ile başlar derin uykuya geçer ve REM’e giden yola çıkarız. Bunu uyanmadan önce yaklaşık 4-6 kez yaşarız. İyi bir uyku için toplamda gecenin dörtte birini derin uykuda diğer bir çeyreğini ise REM’de geçirmemiz gerekir.

Beynimiz canlı öyküleri gerçek birer olaymış gibi bize yaşatırken vücudumuz kas felci geçirdiğimiz REM uykusu yaşamaktadır. REM uykusu daha çok gecenin ikinci yarısında gerçekleşir ve kolayca kesilebilir. Derin uyku ise gecenin ilk yarısında yaşanır ve bu sırada bir fırtınanın ortasında bile hiçbir tepki vermeden uyumaya devam edebilirsiniz.

Geceleri kafanızı yastığa koyduğunuzla şöyle ya da böyle bir şekilde uyuyabildiğinizi düşünüyor ancak ertesi gün yorgun uyanıyorsanız bu normal bir uyku dengenizin olmadığını gösterir. Özellikle horluyorsanız ya da uyku apnesi problem yaşıyorsanız bir doktorla görüşmelisiniz.

Uyku sırasında ilk birkaç saat içerisinde uykunun en büyük yararlarını alırız. Gh salgımız genellikle bu zaman içerisinde en yüksek değerlerdedir. Ancak yine de yedi ila sekiz saat arası bir uykuya ihtiyacımız vardır. Bu nedenle uyku eksikliğini destek rahatlama yöntemleriyle tamamlamak mümkün değildir.

Uykuya dalmanıza yardımcı olan ilaçlar derin uyku kalitesi sağlamazlar ve hatta bazı haplar bu süreci olumsuz yönde etkilerler. Bunun yerine hiç ışık almayan karanlık bir yatak odası yaratmak, düzenli egzersiz yapmak gibi taktikler çok daha gerçekçidir. Bir ilaçta bulamayacağınız diğer iki muhteşem uyku getirici ise yatmadan önce meditasyon yapmak ve sıcak bir duş almaktır.

30/11/2019 11:23