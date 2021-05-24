Sabih Yüksekbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
24/05/2021
Ülkemizin tanınmış ailelerinden Yüksekbaş Gıda ve Pırlant Kuyumcu yatırımlarının sahibi Yüksekbaş ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ülkemize önemli yatırımları bulunan iş ve spor dünyasını ciddi hizmetleri bulunan Yüksekbaş ailesi babaları Sabih Yüksekbaş’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.
Sabih Yüksekbaş’ın cenazesi bugün sabah saat 10.00’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Yüksekbaş’ın cenazesine sevenleri yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve çok sayıda bakan milletvekili katıldı.
Bizde Haber Kıbrıs ailesi olarak Yüksekbaş ailesine başsağlığı dileriz.