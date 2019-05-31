Sabiha Gökçen 1 milyon yolcu ağırlayacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, Ramazan Bayramı tatili seyahati için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara uyarılarda bulundu. Güney, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yapmayı beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkacak yolcular için uçak seyahatlerinin daha rahat geçmesi için uyarılar yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Yolcularımıza her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca havayolu şirketlerinin terminal içindeki online check in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzere yolcularımızı elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz" dedi. Öte yandan yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.