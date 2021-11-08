Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacak

Marmara Bölgesi'nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 azaltma yapılacak.

ads ads ads ads
08/11/2021

ads
ads
ads
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacağı bildirildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından paylaşılan Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonucuna göre, Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 azaltma yapılacak.

Yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip edebileceği kaydedildi.

08/11/2021 20:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.