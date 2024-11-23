Sabiha Gökçen Havalimanı'nda lodos ve sağanak nedeniyle uçak trafiğinde gecikmeler yaşanıyor

Etkisini arttıran lodos ve sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayıp uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar başka meydanlara yönlendiriliyor.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor.

Pegasus Hava Yollarının PC2183 sefer sayılı İzmir-Sabiha Gökçen uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre İstanbul üzerinde havada bekledikten sonra iniş yapamayarak İzmir’e geri döndü.

Pegasus Hava Yollarının Trabzon-Sabiha Gökçen seferi ile AJet'in Riyad-Sabiha Gökçen uçakları da iniş için Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.