Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar 06.00’ya ertelendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Seferlerin saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava koşullarının etkisiyle inişten sonra pistten çıktı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Uçağın kurtarılması için başlatılan çalışmalar nedeniyle daha önce 20.00 olarak duyurulan ilk uçuş saat 22.00'ye daha sonra da 06.00'ya ertelendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu işlemlerine başlandığı aktarıldı. Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise 17.30 sıralarında "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir" açıklaması yaptı. Üstün, "Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

08/01/2020 01:00