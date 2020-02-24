Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ilgili yeni gelişme!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Kaptan pilot, buradaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

Mahmut Arslan ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Kaptan pilot Mahmut Arslan, savcılıkta ifade verdikten sonra "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot Mahmut Arslan ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

24/02/2020 20:04