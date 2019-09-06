HABER KIBRIS

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Sabri Orient önündeki hurma ağacı kesildi, vatandaş tepki gösterdi

"Kes yahu o hurmayı da tamamdır"

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06/09/2019
HK

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Sabri Orient önündeki hurma ağacı kesildi, vatandaş tepki gösterdi

Lefkoşa’nın simgelerinden Sabri Orient önündeki hurma ağacı kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan ağacın kesim fotoğrafları vatandaşın tepkisine neden oldu

KÖKÜNE SU MU DÖKTÜK?”

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi de sosyal medya hesabından, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin imzasını taşıyan izin belgesini paylaşarak, “Kaymakam Bey demiş, ‘kes yahu o hurmayı da tamamdır, köküne su mu döktük?’” yazarak tepkisini dile getirdi.

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TAGS: hurma ağacı, hüseyin ekmekçi
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