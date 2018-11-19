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Sabriye Şengül, Dünya şampiyonu oldu

Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2 kez Dünya şampiyonu oldu.

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19/11/2018

Sabriye Şengül, Dünya şampiyonu oldu

Avusturya’dan ve bir çok Avrupa ülkesinden Sabriye Şengül’ü desteklemek için gelenler Vienna’ya akın etti. Salonun tamamının dolu olduğu maçta bir çok seyirci maçı salon dışında takip ederek destek verdi.

Açıklamalarda bulunan Sabriye Şengül, “Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp ikinci kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum” dedi. Şengül, gerek Türkiye’den gerekse yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin de Bellator’da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.

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TAGS: Sabriye Şengül, Dünya şampiyonu
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