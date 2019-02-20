Sabriye Şengül Survivor'a katılıyor

Sabriye Şengül, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor'a gitmem benim sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim!" dedi.

Acun Ilıcalı'nın heyecanlandıran açıklamaları

Acun Ilıcalı dün akşam, "Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek. Onlar Dalaka'yı getirecek, biz de birisini getireceğiz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız tabi. Ama sürpriz bir isim olacak" demişti...

Sabriye Şengül Survivor Türkiye-Yunanistan'da...

Survivor Türkiye-Yunanistan'da Türk takımına dahil olacak olan isim Sabriye Şengül oldu. Survivor 2017'de adaya giden ve sezona damga vuran isimlerin başında olan Sabriye, bir kez daha adaya gidiyor.

Sabriye Şengül kimdir?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."