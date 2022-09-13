Saç dökülmesi hakkında bilmeniz gerekenler

Saç dökülmesi kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de büyük bir sorundur. Saç dökülmesiyle ilgili araştırdığınız bilgiler bazen yanıltıcı olabilir. Saç dökülmesi hakkında bilmeniz gereken birçok detay bulunur. Saç dökülmesi düzensiz beslenme, genetik, aşırı kimyasal ürünler kullanmak ya da dış etkenlerden dolayı olabilir. Bu sebeple ilk olarak saç dökülmesinin nedeninin bulmak gerekir.

Saç dökülmesi sorunuyla herkes hayatının bir döneminde karşı karşıya kalır. Saçlarınız dökülüyorsa hemen panik yapmak yerine çözüm önerilerine bir göz atmanız gerekir. Saç dökülmesine neden olan başlıca sebeplere bir göz atalım.

1. Stres: Stres, tüm vücudun işleyişini sıkıntıya sokar ve vücuttaki besinlerin dengesizliğine yol açar ki bu da saç dökülmesinin en büyük nedenidir.

2. Diyet: Saç folikülü vücudun içinden beslenir ve ona ne verdiğimiz, bize sağlıklı veya sağlıksız saçlar vermede çok önemlidir. Biyotin, çinko ve D vitamini eksikliği olan bir diyet saç dökülmesine neden olur.

3. Kilo kaybı: Aniden çok kilo verdiğimizde, bazı önemli besinleri de kaybedebilir ve saç dökülmesine neden olacak eksiklikler geliştirebiliriz.

4. Yetersiz beslenme: Yetersiz ve düzensiz beslendiğinizde saçlarınız için gerekli olan vitaminler vücutta eksik kalır. Bu durumda saç kökleri zayıflar ve dökülür.

5. Yaş: Yaşlandıkça saç kökleri zayıflar ve incelmeye başlar. Bu cinsiyetten bağımsızdır ve hemen hemen herkesi etkiler.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL OLUR?

Yukarıdaki nedenlerden herhangi biri ile saç folikülü daralmaya ve saç kökleri incelmeye başlar. Bu da saç sağlığının bozulmasına yol açar.

Saç kökleri incelmeye başladıktan bir süre sonra dökülür. Bu sebeple saç köklerini iyi beslemek ve saç tellerini onarmak gerekir. Yeterli beslenme, uygun saç bakımı ve tedaviler ile bu saç dökülmesini sağlıklı bir saça dönüştürebilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL DURUR?

Saç dökülmesini önleyebilmek için çok sayıda yöntem bulunur. Öncelikle, tüm saç ve cilt sorunlarına en büyük katkıyı yapan stres olduğu için kişinin stresi yönetmesi gerekir.

Bunun dışında sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Saçlarınıza bakım yaparak ve özenli davranarak saç sağlığını koruyabilirsiniz.

SAÇ SERUMU KULLANIN

Özenle seçildiğinde yardımcı olabilecek, kolayca temin edilebilen çeşitli saç serumları vardır. İlaçlı serumlar mikrosirkülasyona yardımcı olur ve saça sağlığını geri kazandırır.

Bazı saç serumlarının kanıtlanmış sonuçları vardır. Serumlar sabah ve akşam uygulanmalıdır. Serumlar, folikülün sağlığını arttırmanın harika bir yoludur.

TAKVİYELER

Sadece sağlıklı yiyecekler yiyerek beslenme açığını kapatmak mümkün değildir. Daha hızlı onarıma yardımcı olmak için multivitaminler, folik asit, Omega 3 ve 6 yağ asitleri, Biotin vb. gibi takviyeleri tercih edebilirsiniz.

UZMAN YARDIMI ALIN

İleri düzeyde saç dökülmesinin üstesinden gelmek için mutlaka bir uzman yardımı almanız gerekir. Saç dökülmesini profesyonel olarak tedavi ettirerek bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

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13/09/2022 23:07