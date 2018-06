Saç dökülmesi kabusunuz olmasın

Kadın erkek herkesin en büyük kabusu hiç kuşkusuz saç dökülmeleridir. Saç dökülmeleri genellikle stres, protein eksikliği, hamilelik, aşırı A veya B vitamini tüketimi, demir eksikliği gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Ama saç dökülmeleri de önlenebiliyor. Önemli olan her yetişkinin gün içerisinde ortalama 50 ila 100 arasında saç teli kaybetmesinin normal olduğunu, fakat bunun üzerindeki miktarın problem olarak nitelendirilebileceğini bilmektir…

Vücudumuzla ilgili her konuda olduğu gibi doğru beslenme ve kaliteli bir uyku, saçlarımızın sağlıklı olması için de gereklidir. B6, B12, C, E vitaminleri açısından zengin, aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır, demir gibi aminoasitleri içeren besinler tüketmek ve eğer vücutta bunların eksikliği varsa takviye edici gıdalar (multi-vitaminler vs.) kullanmak da öyle.

Thalia Natural Beauty’den Akten Kozmetik Satış Müdürü Banu Çelikoba, saçların canlı ve dolgun olması için düzenli beslenmek ve kaliteli uyumak dışında neler yapılabileceğiyle ilgili ise şu bilgileri veriyor:

Saçlarınızı her gün değil, gün aşırı yıkayın

Saçları her gün yıkamak, saç derisindeki koruyucu bakterileri yok ederek kepeklenmeye ve saç dökülmesine hatta saç derisinde istenmeyen bakteri ve mantarların üremesine neden olabilir. Bu sebeple saçları gün aşırı yıkamak sağlıklı bir saç derisi için önem arz eder.

Saçlarınızı doğru şampuanla yıkadığınıza emin olun

Saç dökülmesi probleminiz varsa buna özel üretilen şampuanları tercih etmelisiniz. Özellikle zeytinyağı, buğday, ısırgan otu, sarımsak, lavanta, ardıç, çay ağacı, argan yağı içerikli ürünler bunun için bire birdir. Ayrıca şampuanınızı seçerken tuz, paraben, SLES ve SLS gibi zararlı kimyasallar içermemesine özellikle dikkat etmeniz gerekir; bu kimyasallar sadece saç sağlığınızı olumsuz etkilemekle kalmaz, başta kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlayabilir.

Saç bakım yağlarının gücünden yararlanmayı da unutmamalısınız.

Ne kadar az işlem, o kadar sağlıklı saçlar

Sık sık fön çektirmek veya düzleştirici, maşa gibi şekillendiricilerle saçı yüksek miktarda ısıya maruz bırakmak oldukça yanlış bir harekettir. Ayrıca hepimizin bildiği gibi saç boyası, perma gibi işlemler saçı kökten yıpratır. Bunun yanı sıra saçları her gün sıkıca toplamak (sıkı atkuyruğu yapmak vs.) da saç derisinde gerginliğe yol açarak saç dökülmesine neden olur.