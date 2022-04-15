Saç dökülmesine karşı birebir...

Rooibos çayının sağlık açısından mükemmel faydaları ve tatlı ve aromatik olan hassas bir tadı vardır. Rooibos çayı, cildin genç görünmesine yardımcı olan, ağrıya neden olan iltihabı azaltan ve ciddi hastalıkları önleyen antioksidanlar, enzimler ve kimyasal bileşikler içerir ancak bu kadar değil! Bu mucize çay saç derisini güçlendirerek saç dökülmesini önlüyor. İşte rooibos çayının özellikleri...

Bu kırmızı renkli gizemli bitki, yaşlanmayı geciktiren harika maddeler olan ve aynı zamanda çeşitli hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olduğu bilinen antioksidanlar açısından çok zengindir.

Güney Afrika'da yüzyıllardır tüketilen Rooibos çayı, (Roy-bos diye telafuz ediliyor) dünya çapında sevilen lezzetli ve sağlıklı bir içecek olarak popüler hale geldi.

Rooibos çayı, kırmızı çay veya kırmızı çalı çayı olarak da bilinir. Rooibos çayı doğal olarak kafein içermediği için siyah veya yeşil çaya mükemmel bir alternatiftir ancak bu kadar değil...

Antioksidan yüklü olmasının yanı sıra kalp sağlığına iyi geliyor, kanser riskini azaltıyor, saçta ve cilt üzerinde mükemmel etkiler yaratıyor.

Daha hızlı ve gür saçlar için roobios çayının faydalarına ve nasıl kullanacağınıza göz atın.

ROOBİOS ÇAYININ KULLANIMI VE ETKİLERİ

Roobios bitkisini çay gibi demleyerek her gün tüketebilirsiniz

Araştırmalar, rooibos çayının altı haftalık geleneksel kullanımından sonra, 40 yetişkinin lipit profillerinin ve redoks durumlarının önemli ölçüde iyileştiği sonucuna vardı.

Bu antioksidanların antiviral özellikleri bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Aspalathin ayrıca vücut üzerinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olan ve insülin direncini artıran hipoglisemik bir etkiye sahiptir ve bu da kişinin tip 2 diyabet geliştirmesini önlemeye yardımcı olur.

Saç dökülmesini keser, saçların daha gür ve sağlıklı olmasını ve hızlı uzamasını sağlar.

Saçlarınız için durulama suyu olarak kullanabilirsiniz.

Kırmızı çay, tümü saç büyümesini ve güçlenmesini destekleyen çinko, bakır, potasyum ve kalsiyum ile zenginleştirilmiştir.

Yüksek dozda bakır, saçın erken grileşmesini önlemeye yardımcı olurken, çayın anti-inflamatuar ajanları da saç derisini yatıştırmaya ve kepekle savaşmaya yardımcı olur.

Ana antioksidanlardan biri olan polifenolün parlak, yumuşak saçları desteklemeye ve güneşin zararlarından korumaya yardımcı olduğu söylenir.

Yüzünüze maske olarak uygulayabilirsiniz.

Rooibos , sağlıklı ciltler için önemli besinler olan alfa hidroksi ve çinko bakımından zengindir.

Alfa hidroksi, yaşlanma belirtilerini azaltır ve rooibos, yaşlanma karşıtı cilt bakım rejimlerinde çok etkili bir şekilde kullanılır. Alfa hidroksi ayrıca cildi canlandırır ve rooibos'taki bu AHA'lar, altta daha yeni, daha sağlıklı hücreleri ortaya çıkarmak için eski cilt hücrelerinin katmanlarından kurtulmaya yardımcı olmak için bir peelingde eksfoliyatör olarak çok etkili bir şekilde kullanılabilir.

Antioksidanlar ve vitaminlerle yüklü roobios bitkisinden elde ettiğiniz çayın bir kısmını bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Yaşlanma karşı etkisi, nemlendirme ve yumuşatma özelliğine sahiptir. Cildinizi 15 dk sonra durulayın.

ROOİBOS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rooibos çayında bulunan eşsiz antioksidan Aspalathin, iştah artışına ve yağ depolanmasına yol açabilecek vücuttaki stres hormonlarını azaltmaya yardımcı olur; tipik olarak yüksek tansiyon, kalp hastalığı, metabolik sendrom, insülin direnci ve Tip 2 diyabet ile ilişkilidir. Rooibos çayını demleyerek içmek cildinizi güzelleştirir.

İlk olarak suyu kaynatın ve 2-4 dakika arası dinlendirin.

Ilıklaşmaya başlayınca bir tatlı kaşığı rooibos çayını suya atın.

5-6 dakika arası demlenmesi için bekleyin. Afiyet olsun.

ROOİBOS ÇAYI SAÇ DURULAMA YÖNTEMİ

Rooibos , saç köklerini tıkayan ve saç büyümesini engelleyen ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olan aktif bileşenleri sayesinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

En az 30 dakika demlenmiş çay . kaynar suda, sonra soğumaya bırakın.

Saçınızı istediğiniz gibi şampuanlayın ve şekillendirin.

Çayı yeni yıkanmış ve yumuşatılmış saça dökün veya isterseniz bir sprey şişesi kullanın.

Çayın 20-30 dakika durmasına izin verin sonra durulayın.

Derinlemesine bakım yapın ve istediğiniz gibi şekillendirin

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15/04/2022 18:23