Saç dökülmesini önlemek için mutlaka tüketmeniz gerekiyor!

Çinko, vücuttaki pek çok biyolojik süreçte başrol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlarla savaşır, hücre yenilenmesini destekler ve tat-koku duyularının sağlıklı çalışmasını sağlar. Ayrıca hormon dengesi ve üreme sağlığı üzerinde de etkili olan çinko, yara iyileşmesini hızlandırır. Ancak vücut çinkoyu depolayamadığı için, bu minerali içeren besinleri günlük beslenme düzeninize eklemeniz gerekir.

Eksikliğinde saç dökülmesi, cilt problemleri, bağışıklık zayıflığı ve yavaş yara iyileşmesi gibi sağlık sorunları görülebilir. Peki, çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Kırmızı Et ve Kümes Hayvanları

Dana, kuzu gibi kırmızı etler ve tavuk-hindi gibi kümes hayvanları çinko bakımından en güçlü kaynaklardan biridir.

Tüketim İpucu: Haftada birkaç kez et tüketmek, günlük çinko ihtiyacınızı karşılamada etkili olacaktır.

Deniz Ürünleri

İstiridye, çinko içeriğiyle zirvede yer alır. Ayrıca karides, yengeç ve somon gibi deniz ürünleri de çinko deposudur.

Tüketim İpucu: Haftada bir kez deniz ürünleri tüketmek, çinko ve diğer mineralleri almanın sağlıklı bir yoludur.

Baklagiller

Nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi baklagiller, bitkisel çinko kaynakları arasında yer alır.

Tüketim İpucu: Baklagilleri yemek, çorba veya salata olarak düzenli tüketebilirsiniz.

Kuruyemişler ve Tohumlar

Kabak çekirdeği, kaju, badem ve ay çekirdeği gibi kuruyemişler çinko açısından zengindir.

Tüketim İpucu: Ara öğünlerde bir avuç kuruyemiş tüketerek çinko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Süt ve Süt Ürünleri

Yoğurt, peynir ve süt, çinko ile birlikte kalsiyum içeriğiyle de dikkat çeker.

Tüketim İpucu: Kahvaltıda yoğurt veya peynir tüketerek güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yumurta

Çinko ve diğer vitamin-mineraller açısından zengin bir gıda olan yumurta, kolayca diyetinize eklenebilir.

Tüketim İpucu: Günde bir yumurta tüketmek, çinko alımınızı artıracaktır.

Tam Tahıllar ve Tahıl Ürünleri

Tam buğday ekmeği, yulaf ve kinoa gibi tam tahıllar da çinko içeriğiyle sağlıklı seçeneklerdir.

Tüketim İpucu: Rafine ürünler yerine tam tahıllı ekmek ve makarna tercih edin.