Saç ekiminde kendi saç veya vücut kıllarınız kullanılır

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saç ekiminde kişinin kendi saçları ya da vücut kılları kullanıldığı için doğru teknik ve tasarım ile uygulandığı sürece doğal görünüm elde edilir.

Saç ekiminden sonra bir yıl içinde büyümesini tamamlayan saçlarınızı yıkayabilir, şekillendirilebilir ve bakım uygulayabilirsiniz. Kullanılan tekniğe göre ameliyattan sonra bir ay içinde yeni saçlarınızı fark edebilir şekilde uzar. İlk bir ay içinde ekilen saçlarınız şok bir şekilde dökülür ve yerine yenileri çıkmaya başlar. 5 ile 6 ay içinde gözle görülür bir şekilde büyüme gerçekleşir. Ekilen saçların tam olarak uzaması için hastanın yaklaşık bir yıl beklemesi gerekir. Bu, yeni transfer edilen saç foliküllerinin tutunup uzamaları için gerekli olan bir süredir. Saçlarınız belli bir uzunluğa geldiğinde saçlarınızı istediğiniz şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

Doğru teknikle daha doğal görünüm

Saç ekiminin doğal görünmesi kullanılan tekniğe de bağlıdır. Modern teknikler, geleneksel tekniklere kıyasla çok daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Özellikle ön saç çizgisi tasarımında sağladıkları esneklik sayesinde. Modern teknikler arasında yer alan FUE ve dhi saç ekimi teknikleri saç köklerinin tek tek ekilmesine imkan sağladığı için ön saç çizgisinde bulunması gereken doğal girinti çıkıntının daha kolay bir şekilde oluşturulabilmesine yardımcı oluyor.

Verici alandan saçların teker teker alınması, kalınlığa, inceliğe ve içerdiği saç teli sayısına göre sınıflandırılarak yine teker teker ekilebilmesi, kesi ve dikiş uygulanmaması, operasyonun izsiz bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.

Ön saç çizgisi, insanların yüzünün genel şeklini belirleyen en önemli unsurdur; saç ekimi operasyonunun başarı ile sonuçlanması ve yüzde 100 doğal görünüm kazanması için kişiye en uygun ön saç çizgisi tasarımı ve saç yoğunluğunun sağlanması gerekir. Ön saç çizgisinin doğru tasarlanmasının yanı sıra köklerin nakledildiği yoğunluk ve greftlerin açıları ve saçın çıkış yönü operasyonun başarısı için dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerdendir.