Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

Saçlarını gürleştirmek için yurt dışında saç ektiren şarkıcı Murat Boz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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17/03/2023

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Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

Seyrelen saçları için yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçen aylarda Hollanda’nın Amsterdam kentinde özel bir klinikte saç ektirmişti.

43 yaşındaki şarkıcının son hali merak ediliyordu.

Aylarca kafasını şapkayla kapatan Boz, yeni halini Instagram hesabından paylaştı.

Yeğeniyle fotoğraflarını paylaşan Boz'un saçlarının gür hali dikkat çekti. 

17/03/2023 11:22
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TAGS: Murat Boz
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