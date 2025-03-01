'Saç estetiği yaptırdım' demişti... Mabel Matiz'in son hali olay oldu

Şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren şarkıcı Mabel Matiz'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Mabel Matiz kısa süre önce saç estetiği yaptırdığını açıklamıştı. "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" diyerek estetik işlemini duyuran şarkıcının bugün Instagram hesabından paylaştığı yeni imajı hem beğenildi hem de eleştirildi.

Matiz'e sosyal medyada "Eski hali daha iyiydi", "Kendine bunu niye yaptın?" gibi yorumlar yapılırken, "Fena olmamış","Beğendim" diyerek destek veren de oldu.