HABER KIBRIS

Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor

ads
11/06/2018

Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor
ads
ads

Çinli bilim adamları, saç rengini 100’den fazla genin etkilediğini keşfetti. 
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi (CAS) bünyesinde faaliyet gösteren Pekin Genom Enstitüsü, uluslararası enstitülerle ortak yürüttüğü çalışmada, aralarında farklı etnik kökenden insanların da bulunduğu 300 binden fazla kişide, saç rengi ile genler arasındaki ilişkiyi araştırdı. 
Saç rengiyle bağlantısını bulmak için 8 milyondan fazla gen üzerinde yapılan araştırmada, saç rengini 100’den fazla genin etkilediği tespit edildi. 
Araştırmacılar, söz konusu genlerin incelenmesiyle kişinin saç renginin gerçeğe yakın derecede tahmin edilebileceğini belirtti. 
Yeni keşfin polis soruşturmalarında kişinin saç renginden DNA örneğinin çıkarılabilmesine imkan sağlayacağına işaret edildi. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Saç rengi, haber, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems