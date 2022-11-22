Saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu

Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 70 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.

Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 70 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu.

SIRLARI FERMENTE PİRİNÇ SUYU

Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

DÜNYANIN EN UZUN SAÇLI KADINI

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

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22/11/2022 19:53