Saç yıkarken dikkat edilmesi gerekenler

Dolgun, bakımlı görünen canlı saçlara hepimiz sahip olmak istiyoruz ancak saç bakımı ve temizliği banyoda başlar banyo yapmadan önce, banyo esnasında ve banyo yaptıktan sonra yapılan bazı alışkanlıklar saça zarar veriyor ve saç bakımını zorlaştırıyor. Saçınızı yıkarken bazı hataları yapmaktan kaçınmalısınız. İşte saç yıkarken dikkat edilmesi gereken kurallar...

Birbirine dolaşmış saçları açmak oldukça zorlayıcı ve sinir bozucu durumlardan biridir. Banyo sonrası saçı açmak için sinir krizi geçirenlerin en büyük yaptığı hatalardan biri de ''Amaan canım banyoda yine karışacak'' deyip banyo öncesi saçı taramamak oluyor. Banyo öncesi saçlarınızı tarayıp saçınızı yıkadığınızda yıkanma işlemi bittikten sonra saçı taramak çok daha kolay olacaktır.

Her ne kadar sıcak suyun saçı daha iyi temizlediği düşüncesi yaygın olarak görülse de kaynar su saça zannedilenden çok daha fazla zarar vermektedir. Saç sağlığı için saçınızı olabildiğince ılık suda yıkamaya özen gösterin!

Yüz hatlarını ön plana çıkarmayı sevenlerin en çok yaptığı hatalardan biri saçı sıkı bir şekilde toplamaktır. Saçı sürekli olarak sıkı bağlamak saç dökülmelerine zemin hazırlamaktadır. Bu yüzden özel günler dışında saçlarınızı toplarken sıkı bağlamamaya özen gösterebilirsiniz.

Birçoğumuzun saç tarama alışkanlığı banyo sonrası saçın alınmamış fazla neminde saçı taramaktır. Saçı ıslak haliyle taramak saçın kopmasına neden olmakla beraber saçın en savunmasız hallerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Saç sağlığınız için bu alışkanlıktan kısa sürede kurtulup saçınızın fazla nemini havlu ile bir süre bekletip aldıktan sonra taramak olacaktır.

17/10/2019 09:41