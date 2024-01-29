Sacha Boey 26 katına gitti: Süper Lig'in en karlı transfer satışları güncellendi

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sonrası Süper Lig'de gerçekleştirilen en kârlı transfer satışları yeniden gündem oldu.

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İşte Süper Lig'deki en kârlı transfer satışları (Bedelsiz transferler ve altyapı futbolcuları listeye dahil edilmemiştir.)

Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye) Alış: 180 bin euro - Satış: 16.2 milyon euro

Vedat Muriqi (Fenerbahçe'den Lazio'ya) Alış: 5.6 milyon euro - Satış: 21 milyon euro

Kim Min-jae (Fenerbahçe'den Napoli'ye) Alış: 3 milyon euro - Satış: 18.05 milyon euro

Elvir Baljic (Fenerbahçe'den Real Madrid'e) Alış: 9.5 milyon euro - Satış: 21 milyon euro

Cengiz Ünder (Başakşehir'den Roma'ya) Alış: 4.8 milyon euro - Satış: 14.25 milyon euro

Youssouf Ndayishimiye (Başakşehir'den Nice'e) Alış: 2.15 milyon euro - Satış: 11.5 milyon euro

Marcao (Galatasaray'dan Sevilla'ya) Alış: 4 milyon euro - Satış: 13 milyon euro

Jay-Jay Okocha (Fenerbahçe'den PSG'ye) Alış: 3.5 milyon euro - Satış: 12.4 milyon euro

Emmanuel Emenike (Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye) Alış: 300 bin euro - Satış: 9 milyon euro

Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye) Alış: 7.5 milyon euro - Satış: 16 milyon euro

Attila Szalai (Fenerbahçe'den Hoffenheim'a) Alış: 3.86 milyon euro - Satış: 12.3 milyon euro

Trezeguet (Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya) Alış: 2 milyon euro - Satış: 10 milyon euro

Nordin Amrabat (Kayserispor'dan Galatasaray'a) Alış: 1.1 milyon euro - Satış: 8.6 milyon euro

Badou Ndiaye (Osmanlıspor'dan Galatasaray'a) Alış: 350 bin euro - Satış: 7.5 milyon euro

Haji Wright (Antalyaspor'dan Coventry City'ye) Alış: 1.88 milyon euro - Satış: 9 milyon euro

Demba Ba (Beşiktaş'tan Shanghai Shenhua'ya) Alış: 6 milyon euro - Satış: 13 milyon euro

Fatih Tekke (Trabzonspor'dan Zenit'e) Alış: 500 bin euro - Satış: 7.5 milyon euro

Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye) Alış: 10 milyon euro - Satış: 16 milyon euro

Cedric Bakambu (Bursaspor'dan Villarreal'e) Alış: 1.8 milyon euro - Satış: 7.5 milyon euro

Sacha Boey (Galatasaray'dan Bayern Münih'e) Alış: 1.15 milyon euro - Satış: 30 milyon euro