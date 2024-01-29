Sacha Boey 26 katına gitti: Süper Lig'in en karlı transfer satışları güncellendi
Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sonrası Süper Lig'in en kârlı transfer satışları listesi güncellendi. Galatasaray, Sacha Boey'u transfer ettiği rakamın yaklaşık 26 katına Alman devine gönderdi.
29/01/2024
Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sonrası Süper Lig'de gerçekleştirilen en kârlı transfer satışları yeniden gündem oldu.
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İşte Süper Lig'deki en kârlı transfer satışları (Bedelsiz transferler ve altyapı futbolcuları listeye dahil edilmemiştir.)
Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye) Alış: 180 bin euro - Satış: 16.2 milyon euro
Vedat Muriqi (Fenerbahçe'den Lazio'ya) Alış: 5.6 milyon euro - Satış: 21 milyon euro
Kim Min-jae (Fenerbahçe'den Napoli'ye) Alış: 3 milyon euro - Satış: 18.05 milyon euro
Elvir Baljic (Fenerbahçe'den Real Madrid'e) Alış: 9.5 milyon euro - Satış: 21 milyon euro
Cengiz Ünder (Başakşehir'den Roma'ya) Alış: 4.8 milyon euro - Satış: 14.25 milyon euro
Youssouf Ndayishimiye (Başakşehir'den Nice'e) Alış: 2.15 milyon euro - Satış: 11.5 milyon euro
Marcao (Galatasaray'dan Sevilla'ya) Alış: 4 milyon euro - Satış: 13 milyon euro
Jay-Jay Okocha (Fenerbahçe'den PSG'ye) Alış: 3.5 milyon euro - Satış: 12.4 milyon euro
Emmanuel Emenike (Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye) Alış: 300 bin euro - Satış: 9 milyon euro
Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye) Alış: 7.5 milyon euro - Satış: 16 milyon euro
Attila Szalai (Fenerbahçe'den Hoffenheim'a) Alış: 3.86 milyon euro - Satış: 12.3 milyon euro
Trezeguet (Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya) Alış: 2 milyon euro - Satış: 10 milyon euro
Nordin Amrabat (Kayserispor'dan Galatasaray'a) Alış: 1.1 milyon euro - Satış: 8.6 milyon euro
Badou Ndiaye (Osmanlıspor'dan Galatasaray'a) Alış: 350 bin euro - Satış: 7.5 milyon euro
Haji Wright (Antalyaspor'dan Coventry City'ye) Alış: 1.88 milyon euro - Satış: 9 milyon euro
Demba Ba (Beşiktaş'tan Shanghai Shenhua'ya) Alış: 6 milyon euro - Satış: 13 milyon euro
Fatih Tekke (Trabzonspor'dan Zenit'e) Alış: 500 bin euro - Satış: 7.5 milyon euro
Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye) Alış: 10 milyon euro - Satış: 16 milyon euro
Cedric Bakambu (Bursaspor'dan Villarreal'e) Alış: 1.8 milyon euro - Satış: 7.5 milyon euro
Sacha Boey (Galatasaray'dan Bayern Münih'e) Alış: 1.15 milyon euro - Satış: 30 milyon euro