Sacha Boey Bayern Münih yolunda

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'in ilgilendiği Fransız futbolcu için Bayern Münih de devreye girdi. Alman ekibi, Sacha Boey için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

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26/01/2024

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Sacha Boey Bayern Münih yolunda

Sarı kırmızılıların bu transferden beklentisi 25 milyon avro civarında...Bayern Münih ise henüz bu seviyeye çıkmış değil.

Sacha Boey'un, Alman ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferin, önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray Sacha Boey'i , 021-2022 sezonu başında 1 milyon avro karşılığında Rennes kulübünden transfer etmişti. Oyuncunun Bayern Münih'e transferi gerçekleşirse, elden edilecek kârın %15'i Fransız ekibine ödenecek.

Sacha Boey, 3 sezon boyunca Galatasaray formasını 83 kez giydi. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Boey, 4 de asist yaptı.

26/01/2024 10:35
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TAGS: Galatasaray, Juan Musso
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