Sacha Boey: Golü ben değil, takım attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçında Kopenhag karşısında çıktı. Sarı kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 86'da Boey, 88'de Tete ile bulduğu gollerle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sacha Boey yayıncı kuruluş EXXEN'e konuştu.

Fransız oyuncu, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık. Geriye düşünce halen inancım vardı. Çünkü taraftarımız bizimleydi, 1 gol atınca arkasının geleceğini biliyorduk." dedi.