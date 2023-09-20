Sacha Boey: Golü ben değil, takım attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların ilk golünü atan Sacha Boey maçın ardından konuştu.

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20/09/2023

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Sacha Boey: Golü ben değil, takım attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçında Kopenhag karşısında çıktı. Sarı kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 86'da Boey, 88'de Tete ile bulduğu gollerle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sacha Boey yayıncı kuruluş EXXEN'e konuştu.

Fransız oyuncu, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık. Geriye düşünce halen inancım vardı. Çünkü taraftarımız bizimleydi, 1 gol atınca arkasının geleceğini biliyorduk." dedi.

20/09/2023 22:15
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TAGS: Sacha Boey: Golü ben değil, takım attı
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