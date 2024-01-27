Sacha Boey tarihi transfer için Münih'te

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Almanya'ya gitti. Bayern'in gönderdiği özel jetle Münih'e varan Boey'in yanında, menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister, Bembi Vungbote de yer alıyor. Sacha Boey'i havalimanında Alman kulübünün yetkilileri karşıladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Bayern ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fransız futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek.



SACHA BOEY YÜZDE YÜZ MOTİVE



Sky Sport'un haberine göre; Sacha Boey, Alman takımında forma mücadelesi vermek için yüzde yüz motive durumda ve dün takım arkadaşlarıyla vedalaşması sırasında Bayern Münih'in bugün Augsburg ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroya girmeyi umduğunu söyledi. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun TSİ 17.30'da başlayacak karşılaşmada yer alması olası görünmüyor.

ERDEN TİMUR DETAYI



Haber'de Boey'in Bayern'e 28-29 milyon Euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olacağı belirtilirken, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ile yaptığı müzakerlerde transfer sürecini iyi yürüttüğü ve iki kulüp için de akıllıca bir anlaşma yapıldığı vurgulandı.



83 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST



2021 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 83 maça çıkan Sacha Boey, sarı kırmızılı takıma 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.