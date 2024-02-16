Sacha Boey'dan kötü haber geldi: Bayern duyurdu

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sacha Boey'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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16/02/2024

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Sacha Boey'dan kötü haber geldi: Bayern duyurdu

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sacha Boey'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bayern Münih'in ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey sakatlandı. Alman devi, Fransız futbolcunun sol hamstring kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Sacha Boey'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

BAYERN MÜNİH'İN FİKSTÜRÜ

18 Şubat: Bochum-Bayern Münih (Bundesliga)

 

24 Şubat: Bayern Münih-Leipzig (Bundesliga)

1 Mart: Freiburg-Bayern Münih (Bundesliga)

5 Mart: Bayern Münih-Lazio (Şampiyonlar Ligi)

9 Mart: Bayern Münih-Mainz (Bundesliga)

16 Mart: Darmstadt-Bayern Münih (Bundesliga)

16/02/2024 15:54
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TAGS: Sacha Boey
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