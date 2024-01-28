Sacha Boey'den ilk açıklama

Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.Fransız futbolcu, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."dedi.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise Fransız sağ bekin transferini gerçekleştirmelerinde, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlardaki performansının etkili olduu "Sacha Boey gibi büyük potansiyele sahip genç bir oyuncuyu uzun vadeli kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da güçlü bir performans sergiledi. Bu, kadromuzu sadece genişlik açısından değil aynı zamanda kalite açısından da güçlendirdiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund'un, Sacha Boey hakkındaki sözleri ise şöyle:

"Sacha Boey, her maçta çok fazla kilometre kat eden ve müdahaleden korkmayan çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Galatasaray'da taraftarların mutlak favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip ve geçen sezon Galatasaray ile şampiyon olmuştu. Savunma kalitemizi artıracak."