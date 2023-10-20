Sacha Boey'nin transferinde son durum

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Sacha Boey için Premier Lig ve Bundesliga'dan da teklif geldiği öne sürüldü.

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20/10/2023

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Sacha Boey'nin transferinde son durum

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, başarılı performansıyla ülkesi Fransa'da da gündem olmaya devam ediyor.

RMC Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar Boey'nin 2025 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray Yönetimi, Fransız futbolcu ile Haziran 2026'ya kadar sürecek bir mukavele imzalamak istiyor. Sacha Boey, takımda mutlu olsa da şu an için anlaşmanın yakın olmadığı öne sürüldü.

23 yaşındaki sağ beke, Premier Lig ve Bundesliga'dan da talepler olduğu, Boey'nin bu teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu iddia edildi.

20/10/2023 11:41
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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