Saçını evde boyadı, körlük tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

İsmi açıklanmayan 61 yaşındaki Fransız kadın, onay almadan satılan bir saç boyası kullandıktan birkaç gün sonra bulanık görme sorunu yaşamaya başladı.

Olayı soruşturan sağlık görevlileri, kadının göz muayenesi sırasında retinasının zarar gördüğünü ve ciddi retinopati belirtileri olduğunu tespit etti.

Retinopati, gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı dokuyu besleyen kan damarlarının hasar görmesi anlamına gelen tıbbi bir terimdir.

JAMA Ophthalmology dergisinde vakayı bildiren doktorlar, nedenin kadının parafenilendiamin (PPD) içeren saç boyası kullanması olduğunu belirtti. Avrupa’da yasaklanan PPD’nin daha önce de sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği biliniyor.

GÖZÜNE KAÇMADIĞI HALDE GÖRÜŞÜ ETKİLENMİŞ

Sağlık görevlileri son vakada, kadının görme sorunlarının PPD’ye maruz kalmasıyla ilgili olduğunun, ürünün kullanımından kısa bir süre sonra semptomların ortaya çıkması nedeniyle şüphelendiler.

Ancak ürünün göze kaçtığı bildirilmedi, bu da kimyasalın kan dolaşımına başka yollarla karıştığını gösteriyor.

Kadının görüşünün normale dönmesi dört ayı bulacak. Sağlık görevlileri, hastanın PPD içermeyen saç boyasına geçmesinin ardından dört yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.