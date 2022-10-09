Saçınızdaki beyazları gizlemenin yeni yolu!

Sebzelerin en lezzetlisi olarak görülen patates herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Patatesin her çeşidi farklı güzellikte oluyor. Ancak patates hayatımızda sadece yiyecek olarak bulunmuyor. Patates kabukları birçok alanda hayatımıza kolaylık sağlıyor. Patates kabuklarının kullanım alanları çok yararlı olsa da maalesef bilinmiyor. Bu faydaları öğrendikten sonra kimse bu kabukları çöpe atmıyor.

Bazı meyve ve sebzelerin kabuğu, posası çok daha fazla yarar sağlıyor. Uzmanlar doğal gıdaların her halinden yararlanmanızı öneriyor. Patates de bu gıdaların arasında yer alıyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız bir daha düşünün! Bu kabuklar aklınıza gelebilecek her alanda farklı işlevlere yarıyor.

Patates kabuklarını evdeki sorunlarda kullanabileceğiniz gibi yiyerek de kullanabilirsiniz. Patates kabuğu içerisindeki zengin vitaminler sayesinde kan basıncını düşürüyor, beyin sağlığında etkili rol oynuyor.

PATATES KABUKLARININ KULLANIM ALANLARI

YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ

Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

GÜNEŞ LEKELERİNİ GİDERİYOR

Patates, cilt için doğal bir ağartma ve parlatıcı madde görevi gören C vitamininin iyiliği ile doludur. Güneş lekelerini gidermede etkilidir. Ayrıca yüzdeki koyu halkaları, ince çizgileri ve kırışıklıkları önleyerek eşit bir ton oluşmasını engeller.

BEYAZ SAÇLARI KAPATIYOR

Beyaz saçların oluşumunu engelleyemeyiz ancak görünmemesini sağlayabiliriz. Beyaz saçlarınızı boyamadan doğal yöntemlerle kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için yapmanız gereken patates kabukları ve klorsuz su. Evet, yalnızca bu iki malzemeyle beyazları kapatmanız mümkün. Patates kabuklarına klorsuz su ekleyerek 25 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra süzdüğünüz suyu boş bir şişeye aktarın. Her duştan sonra saçınıza uygulayın. Uygulama işleminden sonra saçınızı yıkamayın. Aynı zamanda bu işlem saçlarınızdaki kepek sorunlarınıza, kırıklara ve dökülmelere de iyi gelecektir.

MUTFAKTAKİ LEKELERİ ÇIKARIYOR

Patates kabukları, temizleme alanında da kullanılabilir. Örneğin lavabo veya seramik ocaklardaki lekeleri, patatesin ıslak tarafı ile ovalayabilirsiniz. Lekeleri çıkardıktan sonra su ile durulayıp kurulayabilirsiniz.

NEFİS CİPSLER YAPILIYOR

Soyduğunuz patatesin kabuklarından lezzet dolu çıtır çıtır cipsler hazırlamaya ne dersiniz? Patates kabuklarını ister sebze soyacağıyla isterseniz de bıçakla soyun. Soyulmuş patates kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra bir süre suda bekletin. Daha sonra tuz ekleyerek kızartma işlemine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda fırında da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Patates kabuklarını zeytinyağı ile yağladığınız fırın kabınıza serin. Üzerlerine arzuya göre dilediğiniz baharatları serpiştirerek ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz.

DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.

PASLARI ÇIKARIYOR

Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir.

GÜMÜŞLERİ TEMİZLİYOR

Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar

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09/10/2022 17:31