Saçınızın sağlığı için gün aşırı yıkamayın

Sağlıklı, uzun ömürlü ve parlak saçlara sahip olmak tabii ki hepimizin hayali… Güzel saçlar için genetik miras önem taşıyor ama bize de çok büyük iş düşüyor. Uzm. Dr. Belma Türsen, sağlıklı saçlara sahip olmak için öncelikli düzenli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku ve stres kontrolüne dikkat etmek gerektiğini hatırlatıyor. Besinlerdeki proteinler, amino asitler, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineraller saç için yapı taşlarını oluşturuyor.

CNN-Türk'ün haberine göre;Çinko, demir, selenyum, bakır, biotin ve diğer B grubu vitaminler, A, E, D ve C vitaminleri hem saçın uzamasında hem de dökülmeyi azaltmada fayda sağlıyor. Mevsiminde yenilen meyve ve sebze, kuruyemişler, et, yoğurt ve özellikle yumurtanın tüm vitamin ve mineralleri içinde bulunduran müthiş gıdalar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Türsen, bu gıdaların aksi bir durum yoksa her gün tüketilmesini öneriyor. Uzm. Dr. Türsen, sigaranın saçlı derideki kan dolaşımını bozduğu için saçın beslenmesini engellediği, bu nedenle tüketilmemesi ya da daha az tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve kremler dökülmeye neden olabilir

Sık yıkamanın hem saçları kurutabileceğini hem de saçlı derinin doğal florasını bozarak cildi hassaslaştırıp dökülmesini tetikleyebileceğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Türsen, “Aksi bir durum yoksa saçlarını gün aşırı yıkamayın. Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve saç kremleri de dökülmeye neden olabilir. Saç ve derisi yağlı ise bu duruma uygun şampuanlarla daha az dökülen ve rahat saçlara kavuşabiliriz. Saç uçları kuru ise güvenilir saç bakım sprey ve serumlarıyla bu kurulukla mücadele edebiliriz. Saç uçlarını 6 ila 8 haftada bir kestirmek ve çok sıkarak uzun süreli toplamamak gerekir.

Bazen ameliyat sonrası, psikolojik travmalarla birlikte, ağır diyetlerin ardından, tiroid hastalığı, karaciğer ve böbrek hastalığı, demir eksikliği anemisi gibi durumlarda saçınız dökülebilir. Bu dökülmelerle sadece ağız yoluyla alınan besinlerle ve vitaminlerle mücadele edemeyiz. Böyle durumlarda kalçadan iğne tedavileri, saçlı deriye uygulanan saç çıkartıcı ve dökülme karşıtı spreyleri uzun süreli ve düzenli kullanmak gerekebilir” diyor.



Saç dökülmesinde başarılı bir yöntem: PRP tedavisi

Saç dökülmesinde PRP tedavisi ve mezoterapinin de çok akılcı ve etkili yöntemler olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Türsen, bu tarz tedavilerin iğne ile saç derisine uygun ve belli aralıklarla, belli bir süre boyunca uygulanacağını, herkesin iyileşeceği süre ve seans aralıklarının kişiye ihtiyacına göre farklılık göstereceğinin altını çiziyor. Uzm. Dr. Türsen, PRP tedavisi şöyle anlatıyor: “Son yıllarda çok kullanılan ve başarılı bir tedavi şekli olan PRP, hastadan alınan kanla hazırlanır ve çok kısa sürede de etkisini gösterir. Trombosit denilen kan pulcuklarımızı içinde çok değerli büyüme faktörleri bulunur. Bu faktörlerden saçın beslenmesini, onarılmasını, büyümesini ve kalınlığını arttıran, dökülmeyi durduran altın değerinde sıvı elde edilerek saçlı deriye zerk edilir. Üstelik sizden sizedir yani çok doğal ve güvenilirdir.”

Bu habere tepkiniz:



12/10/2021 11:59