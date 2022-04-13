Saçlara zarar veren 5 kötü alışkanlık

Saçlarınıza bakım yaparken aslında onlara zarar verebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için eminiz ki saç bakımına çok özen gösteriyorsunuz. Ancak sadece saç bakımı deyip geçmemek lazım çünkü saç bakımı yaparken aslında saçlarınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Saçların sağlıklı olması ve her zaman güzel görünmesi için saçlara gereken özeni göstermek ve doğru bakım uygulamaları yapmak gerekiyor. Ancak saçlarımızı güzelleştirmek isterken denediğimiz yöntemlerle saçımızın doğal dokusuna zarar veriyor olabiliriz.

1-SAÇLARI KESİTMEMEK

Uzun saçlarınızı çok seviyor olabilirsiniz ama aralıklarla saçlarınızı kestirmek sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar. Saçlar zamanla kırılır ve yıpranır. Bu durum da saçlarınızın güçsüz ve sağlıksız görünmesine sebep olur. Saçlarınızı düzenli olarak kestirmek, saçların daha bakımlı görünmesine etki eder. Saçların yıpranmış kısımlarından kurtulmak saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlar.

2-SU İÇMEMEK

Su içmenin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Konu cilt ve saç bakımı olduğunda da su içmek büyük öneme sahip oluyor. Gün içerisinde yeterli miktarda su içmek saçlarınıza kaybettiği nemi geri kazandırmanıza yardımcı olur ve böylelikle saçlarınız daha sağlıklı görünür. Gün içerisinde en az 8 bardak su içmek saçlarınızın hızlı uzamasına da etki eder. Kısaca söylemek gerekirse güçlü, uzun ve sağlıklı sağlara ulaşmanın yolu yeterli miktarda su içmekten geçiyor.

3-SAÇLARI ÇOK SIK TARAMAK

Saçların karışmasını önlemek ve düzgün görünmesini sağlamak için saçları sürekli olarak tararız. Saçları taramak saç derisine etki ettiği için kan dolaşımını hızlandırarak saçlarınızın uzamasını sağlar. Ancak saç taramak konusunda ölçülü davranmak gerekiyor. Saçları çok sık taramak saç tellerinin kopmasına ve yıpranmasına sebep olabiliyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde maksimum iki defa saçlarınızı taramak sizin için yeterli olacaktır.

4-ÇOK SICAK SU İLE SAÇ YIKAMAK

Saçlarınızın bakımlı görünmesi için düzenli olarak saçlarınızı yıkamanız gerekir. Ancak saçlarınızı yıkarken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Saçları sıcak su ile yıkamak saç derisine zarar verir. Zamanla saç derisinde kaşıntı ve pul pul dökülmelere sebep olur.

Saç derisini kurutan sıcak su saçların cansızlaşıp dökülmesine yol açar. Bu nedenle saçınızı temizlemek ve kafa derinize masaj yapmak için ılık su ile saçlarınızı yıkamanız gerekir. Ilık su ile saç yıkamak ayrıca saç tellerini doğal bir şekilde nemlendirir.

5-SAÇ KREMİ KULLANMAMAK

Saç kremleri saçın ihtiyacı olan nemi geri kazandırır. Sağ tellerini besler ve saçlarını çok güzel onarır. Fakat bazen saç kremi kullanmayı atlayabilirsiniz. Bu saç sağlığınız için yaptığınız çok büyük bir hatadır. Saç kremleri saçınızın hem yumuşamasına hem de yağ dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu sebeple saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra mutlaka saç kremi uygulamalısınız.

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13/04/2022 18:31