Saçları cansızlaştıran 5 kötü alışkanlık

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak her kadının hayâli... Saçlarınızın her zaman canlı ve kusursuz görünmesini istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekir. Saçlara zarar veren ve zamanla kırılmalarına yol açan bazı günlük alışkanlıklar saçların cansız ve mat görünmesine yol açıyor.

Saçlarınızın sağlıklı olması için saçlarını güçlendirecek bakım yöntemlerinden faydalanmanız gerekir. Ancak gün içerisinde yaptığınız bazı alışkanlıklar saçların zarar görmesine ve cansızlaşmasına sebep oluyor. Saçlara zarar veren alışkanlıklar nelerdir? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımıza bir göz atın.

1- ÇOK SIKI SAÇ TOPLAMAK

Saçları uzun olan kişiler genellikle saçlarını toplamayı tercih eder. Ancak saçları tepeden sürekli sıkı bir şekilde toplamak saç tellerine ve köklerine zarar verir.

Çok sıkı toplanan saçlar zamanla kırılır ve koparak dökülür. Bu sebeple saçlarınızı çok sıkı toplamamanız önerilir. Saçınıza zarar vermeyen tokalar ve aksesuarlar seçmeniz önerilir.

2- SICAK SU SAÇLARI CANSIZLAŞTIRIYOR

Saçlarınıza yıkarken sıcak su kullanıyorsanız saç diplerine ve saç tellerine ciddi zarar veriyor olabilirsiniz.

Sıcak su saç diplerinin zamanla kurumasına yol açar. Kuruyan saç dipleri zamanla güçsüzleşir. Sıcak su saçların doğal nemini kaybesine sebep olur.

Saçlar olduğundan daha mat ve cansız görünür. Bu sebeple saçlarınızı sıcak su ile yıkamayı bırakmanız gerekir. Saç sağlığını korumanız için mutlaka ılık su tercih edin.

3- SAÇLARI GÜNEŞTEN KORUMAMAK

Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmanın cilde zarar verdiği herkes tarafından biliniyor. UV ışınlarının zararlı etkileri sadece cilde değil saça da çok zarar veriyor. Saçları bu sebeple güneş ışınlarından korumak gerekiyor.

Özellikle yaz aylarından güneş ışınlarının doğrudan saça temasını engellemek için şapka, kep ya da şemsiye kullanmanız gerekiyor.

4- SAÇ KÖKLERİNE SERT DAVRANMAK

Saçlarınızı yıkarken köklerine tırnaklarınızı batıracak şekilde sert hareketlerde bulunmak saç derisinin zarar görmesine sebep olur.

Hassas saç derisi tahriş olur ve bunun sonucundan saçlar kökten kopar. Saçlarınıza zarar vermek istemiyorsanız saçlarınızı diplerine hafif bir şekilde masaj yaparak yıkamanız gerekir.

5- ISLAKKEN SAÇ TARAMAK

Saçları duştan sonra taramak herkesin yaptığı çok ciddi bir saç bakım hatası. Saçları ıslak haldeyken taramak saçınızın kırılmasına, kopmasına ve dökülmesine sebep olabilir.

Islak saç daha güçsüz olur ve taradığınız zaman kökten uca hasar görür. Saç sağlığınız için banyo sonrasında hemen saçınızı taramayın. Saçlarınızın nemini bir havluyla alın. Bakım serumunuzu sürün ve ardından tarama işlemini gerçekleştirin.

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26/09/2022 18:46