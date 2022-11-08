'Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum' diyen Hadise'den duş paylaşımı

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'den boşanması sonrası zor günleri geride bırakırken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak verdiği bir röportajda güzellik sırlarını sıralayan Hadise'nin saçlarını 10 günde bir yıkaması sosyal medyada gündem oldu.

Önceki gün röportaj veren ünlü şarkıcı güzellik sırlarını paylaştı. Hadise, "Her gün 8-10 km yürüyorum. Dans, yoga ve pilates yapıyorum. Sabaha bir adet hurmayla başlıyorum. Gün içinde badem, fındık, ceviz, muz yiyorum. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum" dedi.

37 yaşındaki şarkıcı, "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" şeklinde bir açıklama yaparak hayranlarını şaşırttı.

Güzellik ritüelleri ile şaşırtan Hadise'den duş paylaşımı geldi.

Şarkıcı küvette köpükler içinde poz verdi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitirdi. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

Birçok iddiayla gündeme gelen ikili, son olarak sahte yüzük iddiaları ile konuşulmuştu.

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08/11/2022 09:07