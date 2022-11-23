Saçlarınızı hiç olmadığı kadar parlak gösteren yöntem!

Saçınızın bakımlı ve sağlıklı gözükmesi için genel fiziksel sağlığınıza da önem vermeniz gerekir.. Ayrıca sağlıklı beslenmek insanların daha uzun süre daha genç görünmesine yardımcı olabilir ve dinç görünmelerini sağlayabilir. Saç uzmanları, insanların saçlarının zarar görmesine neden olan saç hatalarını ve bunun yerine ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Saç ve güzellik yazarı Brenda Lee Intignano ve stilist Lynn Chambers, insanların farkında bile olmadan saçlarına zarar vermek için yaygın olarak yaptıkları en kötü alışkanlıkları anlattı.. Saçınızı çok fazla yıkamak bile kırılgan görünmesine ve bazı durumlarda saç dökülmesine neden olabilir.

Uzmanlar şunları söyledi: "Saçınızı çok sık yıkamak, sağlıklı ve parlak saçların korunması için önemli olan doğal yağlarını yok eder. Bu, özellikle saçın kurumaya ve kabarmaya daha yatkın olduğu kış aylarında zarar verebilir. Sonuç olarak donuk, cansız saçlar ve sinir bozucu, kırık uçlu saçlarınız olabilir. Çok fazla şampuan kullanmak saç derinizi kurutarak kepek sorununa yol açabilir. Saçınızı daha sık yıkamanın kepeklerden arınmasını sağlayacağını düşünebilirsiniz, ancak bunun tam tersi bir etkisi olacaktır."

Brenda ve Lynn bunun yerine kafa derinizi eksfoliye etmeyi önerdiler: "Doğal yağlarınıza kuru saç derinizi doğal olarak yatıştırmanız mümkündür ve haftada bir veya iki kez peeling tedavisi deneyebilirsiniz.Detoksifiye edici bir ürün ve bir saç derisi masajı ya da sadece parmak uçlarınızla yapılan nazik pul pul dökülme, kir ve ölü deri hücrelerinin birikmesinin giderilmesini sağlar ve saç dökülmesini azaltmak için kan dolaşımını hızlandırır."

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, kişinin saçını yeterince yıkamaması da hasara yol açabilir. Brenda ve Lynn: "Daha gözenekli saçları düzenli olarak daha az yıkanmak fayda sağlayabileceğinden, açıkçası bu durum saç tipinize ve dokunuza bağlıdır. Ancak saçı çok uzun süre yıkamadan bırakmak, foliküllerin etrafında sebumun birikmesine ve tıkanmasına neden olabilir.Bu durum ise saç büyümesini kısıtlar."

"Sebum ve ölü deri hücrelerinin birikmesi kafa derinizi kaşındırabilir. Kaşımak ise kafa derisinde küçük sıyrıklara neden olabilir ve aşırı durumlarda enfeksiyonlara bile yol açabilir."

Kuru şampuan söz konusu olduğunda, uzmanlara göre dikkatli kullanılması en iyisidir. "Kuru şampuanın aslında şampuan olmadığının farkına varmak önemlidir, bu yüzden saçınızı temizlemez. Ara sıra kullanım çok fazla soruna neden olmaz, ancak aşırı kullanımı, saçınızı nemlendirmek için gereken doğal yağları çok fazla uzaklaştırarak kırılmaya karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu nedenle kuru şampuan kullanımınızı haftada bir veya iki günle sınırlayın."

Uzmanlar, saçınızı sıcak suyla yıkamanın bazen yarardan çok zarara neden olabileceğini açıklayarak devam ettiler. "Isı hasarı, pigmentlerin oksitlenmesine neden olarak saç renginizin daha hızlı solmasına da neden olabilir. Renginiz solduktan sonra gereksiz şekilde saç boyasına başvurursanız, tek yaptığınız buklelerinize daha fazla zarar vermek olacaktır. Ancak saçınızı etkileyen sadece ısı içeren aletler değildir: Su sıcaklığının gereksiz yere sıcak olduğu duşlar bile bu sorunlara yol açabilir. "Sıcak su saç derinizi kaldırarak dehidrasyona ve kabarmaya neden olabilir ve renginizin daha hızlı solmasına neden olabilir. Bu da saçınızı gereğinden fazla boyamanıza neden olur. İdeal olarak, daha sağlıklı saçlar için ılık su kullanmanız önerilir."

Bazı stilistler, sağlıklı saçlar için mor şampuan kullanılmasını tavsiye ediyor, ancak Brenda ve Lynn, çok fazla kullanılmasına karşı uyardı. "Mor şampuan, ağartılmış veya röfleli saçlardaki sarıyı nötrler. Sıcak tonları küllü bir renge dönüştürür. Bununla birlikte, çok sık kullanmak sarıları koyulaştırabilir ve gri, koyu ve donuk görünmesine neden olabilir.Haftada bir kereden fazla kullanmayın ve bundan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, kuaförünüze danışmanız önerilir. Aradığınız sarışınlık seviyesine ulaşmak için başka bir renkte boyaya ihtiyacınız olabilir. "

Saçları yıkadıktan sonra konu kurutmaya gelir. Brenda ve Lynn şöyle açıklıyor: "Islak saçla uyumak sadece soğuk ve rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda saçınıza da zarar verir. Saçlar ıslakken en zayıf durumundadır ve yastık kılıfınızın sürtünmesi dolaşmaya, keçeleşmeye ve kırılmaya neden olabilir. Ayrıca saçınızın nemi yastığın üzerindeki başınızın sıcaklığıyla birleşince enfeksiyonlar, bakteri ve mantarlar için verimli bir bölge oluşturabilir."

"Saçınızı havluyla kabaca kurutmak saç derilerini kabartarak kabarık bir görüntüye ve kırılmaya neden olur. Fön kullanırken saçların ıslak olması ise ısıyı gereğinden uzun süre kullanmanıza, böylece hasara ve kabarmaya neden olabilir."

"Peki saçınızı nasıl kurutmanız gerekir? Mümkün olduğu kadar çok su emmesi için mikrofiber bir havlu veya eski bir tişört kullanın. Ardından saç kurutma makinenizi soğuk ayarda kullanmadan önce doğal şekilde on dakika kurumaya bırakın. Saçınız neredeyse kurumak üzere olduğunda, şekillendirmek için birkaç dakikalığına ısıyı yükseltebilirsiniz." Brenda ve Lynn, sağlığını korumak için saçınızı düzenli olarak kesmenizi tavsiye ediyor. "Kırılmıi uçları kontrol altında tutmak için düzenli saç kestirin ve hasarın saç tellerine kadar gitmesini önleyin" dediler.

"Saçınızı olabildiğince sağlıklı tutmak için her altı ila sekiz haftada bir uçlarını kestirmeyi hedefleyin. Saç biraz gevşek ve cansız görünüyorsa bir bigudiye sarabilirsiniz.."

Brenda ve Lynn, yediklerinizin ve içtiklerinizin saç sağlığınızı da etkileyebileceğini belirterek, "Saç keratin adı verilen bir proteinden yapılır ve güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlamak için yeterince protein tüketmeniz gerekir. Tavuk, yumurta, fındık ve baklagiller gibi protein açısından zengin yiyecekler tüketmeye çalışın."

"Yeterince su içmediğinizde vücudunuz sahip olduğunuz suyu daha önemli işlevler için kullanacak ve saçlarınız bu durumda zarar görecektir. Saç kırılgan hale gelir ve uçlar kırılır ve büyüme yavaşlar, hatta durur. Saçınızı sağlıklı tutmak için yeterli su tükettiğinizden emin olun."

Bu habere tepkiniz:



23/11/2022 22:25