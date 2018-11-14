Saçlarıyla ünlü senatör Petrenko koltuğunu kaybedebilir

Farklı saç modeliyle hem Rusya halkının hem de yurtdışından insanların ilgisini çeken Hakasya Cumhuriyeti'nden Rus senatör Valentina Petrenko'nun partisinin bölge idare seçimlerini kaybetmesi nedeniyle koltuğunu kaybedebileceği ileri sürüldü.

Sputnik'in haberine göre Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden olan ve farklı saç stiliyle dikkat çeken Petrenko, Hakasya Cumhuriyeti'ni temsilen 2001 yılından beri Federasyon Konseyi senatörüydü. Ancak basında yer alan iddiaya göre, bölge valiliği seçimlerini Komünist Parti'den Valentin Konovalov'un kazanması nedeniyle Petrenko'nun yetkisini sona erdirecek.

Konalov'un Hakasya senatörlüğü koltuğuna Petrenko'nun yerine kendi partisinden birini koyması bekleniyor.

Petrenko, 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde iyi bir siyasi kariyere sahip olmuş, bölgesel hükümette görev yapmış ve sonra da senatör olmuştu. Birleşik Rusya partisine girmeden önce muhalif Adil Rusya partisi üyesi olan Petrenko, sıklıkla Rus televizyonlarındaki programlarda baş gösteriyor ve bu nedenle de ülkede siyasetin en tanınan simalarından biri haline geldi.

Diğer yandan Petrenko, farklı saç şekliyle dikkat çekiyor ve senatörün saçı savaş gemisinden kuş yuvasına birçok şeye benzetiliyor. Petrenko'yu zaman zaman Mısır tanrıçası Nefertiti ya da ABD yapımı The Simpsons çizgi filmindeki Marge Simpson karakterine benzetenler de oluyor.

Petrenko'nun saçlarının peruk olduğu da ileri sürülüyor, ancak Rus senatör "Sadece kıvırcık saçlıyım. Birkaç tel toka ile tutturuyorum. Hepsi bu!" ifadelerini kullanmıştı.

Petrenko ayrıca 23 Aralık 1993'te Rostov-na-Donu'da bir okulda 17 çocuğu rehin alan teröristlerle görüşmüş, çocuklar yerine kendisinin rehin alınmasını teklif etmişti. Petrenko'ya daha sonra bu olaydan dolayı Cesaret Nişanı verilmişti.