'Saçlı' kara delikler Hawking’in 'bilgi paradoksunu' açıklıyor
Bilim insanları, kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri “saçlılık teorisinin”, ilk kez ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından 1974’te tanımlanan “bilgi paradoksunu” açıkladığını iddia etti.
20/03/2022
BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını belirtti.
Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize “kuantum saçı” adını verdi.
Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından “bilgi paradoksu” olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.
Çalışma, “Physical Review Letters” dergisinde yayımlandı.