Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı!

Koronavirüse yakalanıp uzun süre tedavi gören Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen taburcu olmasıyla aldığı sürpriz kararla herkesi şaşırttı.

Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.

Tedavisinin ardından entübeden çıkarılan Sergen, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan normal odaya geçmişti.

Sergen yaşadıklarını "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey. Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum." sözleriyle anlatmıştı.

Nişanlısı Nihan Ünsal ve oğlu Cansın ile birlikte tekerlekli araba ile basının karşına çıkan Burak Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Bu hastalığı yendiğim için çok mutluyum. Bu hastalığın çok ciddiye alınması gerekiyor. Teşekkür etmek istediğim çok kişiler var. Mesela hemşirelerim ve doktorlarım... 12 gün boyunca hiçbir şey hissetmedim uyumuşum" demişti.

Konuşmakta güçlük çeken 60 yaşındaki Sergen, "Ben bunun ucundan döndüm. Geçirmeyenler ciddiye alsın. Ben İngiltere'den gelen virüsü geçirdim. Çok ağırdı. Evde tedavi süreci başlayacak. 2,3 ay sürer. Hastanedeki tüm teçhizat eve taşındı. O şekilde devam edeceğiz. Yoğun bakımda bir oda ve siz varsınız, ölü gibi yatıyorsunuz. Kilo verdim, vücudun yarısını bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlığına kavuşan usta oyuncu hastalık sonrası aldığı kararla hayranlarını şaşırttı.

Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi. (internet gazetesi)

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04/06/2021 13:48