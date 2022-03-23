Sadece 10 dakika sürdü! Beşiktaş maçının biletleri 2 hafta önceden tükendi

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor satışa çıkarılan biletlerin tükendiğini açıkladı.

Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle ligler milli araya girdi. Ara dönüşünde Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

3 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma için biletler bugün 11.00'de satışa çıkarıldı. Bordo-Mavili takımın taraftarı 10 dakikada biletleri tüketti.

Trabzonspor, bületlerin tükendiğini, "Kapalı gişe! Tüm gücümüzle haykıracağız… 3 Nisan’da buluşmak dileğiyle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde açıkladı.

*Dev maça ev sahipliği yapacak Medical Park Stadyumu 40 bin 782 kişilik kapasiteye sahip.

En erken şampiyonluk şansı

Trabzonspor, ligde önündeki 3 maçı galip tamamlaması halinde, rakipleri kazansa dahi sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek ve bu kulvarda en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olacak.



Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'nin elinde.



Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı

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23/03/2022 09:08