Sadece 24 saat uygulanan dev indirimler bugün

ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve her sene Kasım ayında “Black Friday” gününden sonraki ilk Pazartesi gerçekleştirilen “Cyber Monday” bir çevrimiçi (online) alışveriş etkinliği olarak biliniyor.

Bu yıl 29 Kasım 2021 tarihine denk gelen Cyber Monday, sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan ve daha çok teknolojik ürünlerin rağbet gördüğü bir indirim şölenidir.

E-ticaret dünyasının oldukça ilgi gösterdiği bu çevrimiçi alışveriş etkinliği, Kuzey Kıbrıs’ta geçen yıl ilk kez Sharaf Electro Store tarafından gerçekleştirilmişti.

DOVİZ ÇIKINCA, İNDİRİMLER İSABETLİ GELDİ

Bu yıl da geleneğini bozmayan marka, %60’a varan indirimlerin olduğu Cyber Monday kampanyasıyla müşterilerine farklı avantajlar sunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ikinci kez gerçekleştirdikleri Cyber Monday kampanyası hakkında konuşan Sharaf Electro Store Mağazalar Müdürü Çiler Gümüş, şunları söyledi:

“Dövizin beklenmedik artışına rağmen, geçtiğimiz haftaki Electro Friday indirim günlerimiz fazlasıyla ilgi gördü. Tüm mağazalarımız hem 7 gün açık kaldı, hem de hafta sonu geç saatlere kadar kapılarımızı açık tuttuk. Tüketici bu fırsatları iyi değerlendirip ihtiyaçlarını avantaja dönüştürdüler.”

AKILLI ROBOTLARDA %60 İNDİRİM

“Son yıllarda çok ciddi yatırımlar yaptığımız dijital ve e-ticaret alandaki geleneğimizi bu yıl devam ettirip, tüm dünyada ağırlıklı teknolojik ürünlerin indirimli bir şekilde sunulduğu Cyber Monday’de, binlerce üründe biz de %60’a varan indirimler uyguladık.

Örneğin son model bir Dyson marka ‘akıllı robot süpürge’ sadece Cyber Monday’de satış fiyatının yarısının altına düştü.”

SADECE 24 SAAT VE SADECE ONLINE

Akıllı ev ürünleri ve ev tipi spor aletlerinde özellikle son haftalarda ciddi satış kaydettiklerini belirten Gümüş, Android televizyonlara da bu sene artan bir ilgi olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs’ta hızla gelişen e-ticaret siteleri, bugün yurt genelinde, sadece 24 saat süren Cyber Monday kampanyası nedeniyle yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

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29/11/2021 09:24