Sadece bir günde 227 kişi yasal hız limitini aştı

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25/11/2023

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Sadece bir günde 227 kişi yasal hız limitini aştı


Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 860 araç sürücüsü kontrol edildi ve 227’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i seyrüsefersiz araç kullanmak, 62’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 367 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Polis, öte yandan 1 araç sürücüsünün tutuklandığını ve 21 aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.

25/11/2023 17:28
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TAGS: hız limiti
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