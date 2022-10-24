Sadece iki bardağı saniyeler içinde etkisini gösteriyor

Tıkanmış bir tuvalet ile başa çıkmanın en iyi yolu bir tuvalet fırçası kullanmaktır. Fakat bundan daha etkili yöntemlerin olduğunu biliyor musunuz? Tuvalet tıkalıysa evdeki ürünler ile anında açabilirsiniz. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Tıkanmış lavobalar ve tuvaletler en sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Özellikle de tıkanıklığın gitmesi için fazlasıyla çaba sarf ederiz. Herkesin evinde olan bu iki ürün ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım.

BULAŞIK DETERJANI

Kaygan sabun, tıkanmış borunun yağlanmasına yardımcı olabilir ve biriken kalıntıların daha kolay kaymasını sağlayabilir. Tuvalete yaklaşık yarım bardak dökün. Bulaşık sabununuz bittiyse, bir kalıp el sabununu küçük parçalar halinde doğrayın ve parçaları giderin içine atın.

SICAK SU EKLEYİN

Bulaşık sabunu tek başına işe yaramazsa, su eklemek işleri ilerletebilir. Bir kovaya sıcak banyo suyu doldurun (kaynar su porselen klozetin çatlamasına neden olabilir) ve suyu bel hizasından klozete dökün. Suyun gücü tıkanmanın nedenini ortadan kaldırabilir.

KARBONAT EKLEYİN

Pistonun olmadığı durumlarda bulaşık deterjanı kullanmaya alternatif olarak, bu tamamen doğal çözümü deneyin. Tuvalete bir bardak karbonat ve iki bardak sirke dökün. Yarım saat köpürmesine izin verin. Tıkanma geçmezse, sıcak su hilesini deneyin.

PLASTİK ŞİŞE KULLANIN

Bu tıkanıklık açma hilesi dağınık olabilir. Klozetten mümkün olduğunca fazla su alarak başlayın. Bunu, küçük bir kabı tuvalet suyuyla tekrar tekrar doldurarak ve suyu bir kovaya dökerek yapabilirsiniz. Ardından, büyük bir plastik şişeyi ılık suyla doldurun. Baş parmağınızı şişenin üst kısmına yerleştirin ve şişenin üst ucunu tuvaletin altındaki çıkışa yerleştirin. (Bu adım için lastik eldiven giymek isteyeceksiniz.) Baş parmağınızı çıkarın ve şişeyi, içindeki suyun borudan aşağı akması için sıkın. Eklenen basınç, tıkanmaya neden olan şeyi yerinden çıkarabilir.

ÇAMAŞIR SUYU

Sabuna benzer şekilde, ev tipi çamaşır suyu da atıkları parçalamaya yardımcı olur. Prosedür bulaşık sabunu içeren prosedüre benzer. Katı veya sıvı bulaşık deterjanını 2-3 bardak çamaşır suyu ile değiştirmeniz yeterlidir. Bir veya iki dakika sonra, bir fincan toz sabun dökün. 10-15 dakika bekleyin ve tuvaleti sifonu çekin. Bu yaklaşımın çok tıkanmış bir tuvalet için daha verimli olduğunu keşfedeceksiniz.

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 20:19