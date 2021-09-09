Sadece UBP değil, ülke de yara alıyor

UBP kurultayı artık iyice tek gündemimiz oluyor. Ne kötü. Ülkenin yeniden kalkınmasına, yoldan çıkan trenin raya oturmasına odaklanması gereken herkes, siyasetçisinden bürokratına, amirinden memuruna, kurultaya odaklı

Demokratik süreç elbette hepimize güç verir. Bu öyle bir şey değil. UBP kurultayları “kanlı” oluyor. Kırıyorlar, döküyorlar, ülkeyi, memleketi unutuyorlar… Kamuya atamalar da genelde kurultay hesapları ile olduğu için, bürokrasi de ortadan kayboluyor

İlk kez Başbakan Ersan Saner isim vererek, Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nu hedef gösterdi. “Bilerek zarar veriyorlar” dedi, kurultay sürecinin bölgelere yayılmasını istedi. Bunu da “pandemi koşullarına” bağladı. Zorlu Töre’yi hesaba katmadı, cevap ondan geldi: "E sen da davul çalardın düğünde"

Düzey böyle devam edecek. Bakınız, Töre meclis başkanı olsaydı, aday olur muydu? Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz bakan olsa, kurultayın bölgelere yayılmasına itiraz eder miydi? UBP’de böyle de bir gerçek var. Makam, mevki önemli… E memleket?

Dediğim gibi, “böl- yönet”, “birbirine düşür- yönet” mantığı ile bir çok kurultayda başrolde olanlar, gene devrede. Bu kurultay da “kanlı” olacak. Bu kurultay da kabul etsek de etmesek de UBP’yi yeniden dizayn etmek isteyen isteyenlerin müdahalesine açık olacak

Türkiye, KKTC’deki bir çok gelişmeyi “beka sorununa” bağlıyor.

Burada, elçilik dışında ama AK Parti’ye bağlı olarak görev yapanlar var, bu sır değil. Hepimize ulaşıyorlar. UBP Genel Başkanı’nın kim, PM’sinin nasıl oluşacağı, nereden “beka” sorununa bağlanıyor, anlamadım

UBP’nin bugün PM toplantısı var. Her UBP’li, sadece UBP’yi değil, ülke demokrasisini düşünmek zorundadır. Hem kurultayı kavgasız gürültüsüz yapabilmeli, hem de devlet ynetiminde zafiyet yaşanmaması için elinden geleni yapmalı. Battık be arkadaşlar, farkında mısınız?

Sadece ekonomik anlamda değil, ahlaken de bir çöküntü içerisindeyiz. Marketlere girilemiyor, herkes elinde satılacak ne varsa satma derdinde. Hatırladınız, borçlar 1 yıl ertelenmişti? Şimdi o ötelenen borçların ödenme vakti geldi. Seyreyleyin cümbüşü…

Cumhurbaşkanı, “Yurt dışı gezilerini” eleştirmemize içerlemiş, eleştirenleri de “kınamış”. Ben Anadolu insanı ile bululmasına karşı değilim. “Osmanlı da Osmanlı torunuyum” deyip durmasına karşıyım. Sembollere bu kadar sarılmasına karşıyım. Neyse ki şimdi İzmir’e gidiyor..

Pandemi rakamları 130- 140 bandında. Gençler arasında yüksek bulaş devam ediyor. Çocuklar okul dışındaki sosyal faaliyetlerde çokça bulaş oluyor. Çocukları daha fazla okulda tutmayı başarmalı, eğitim kapanmadan seneyi tamamlamalıyız, inşallah

Ülkeye dair, yönetim anlayışına dair, demokrasi ve insan haklarına dair söyleyeceklerimiz var. Susmadan devam edeceğiz. Sevmeyenler, beğenmeyenler olabilir, ne yapalım? Bizim de tarzımız bu. Her siyasetçi bizi sevsin diye bir tavrımız da yok.

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09/09/2021 08:26