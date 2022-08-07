Sadık Balarabe golle tanıştı

Amerika Birleşik Devletleri USL Championship Liginde Birmingham Legion  takımına transfer olan Sadık Balarabe ilk golünü kaydetti.

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07/08/2022

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Sadık Balarabe golle tanıştı

Mağusa Türk Gücü'nden bu sezon ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri USL Championship Liginde Birmingham Legion  takımına transfer olan Sadık Balarabe ilk golünü kaydetti.
 Birmingham'ın Atlanta United'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmasında 77.dakikada oyuna giren Sadık takımının 6.golünü 87.dakikada attı.
United Soccer League, Amerika'da üst lig olan MLS'nin altındaki organizasyon olup Sadık Balarabe'nin takımı Birmingham Legion, 23 haftanın sonunda 41 puanla 5.sırada bulunuyor.

07/08/2022 14:22
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TAGS: Sadık Balarabe, gol,
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