Sadık Çiftpınar taraftarlarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi! Yeni Malatyaspor'da kriz...

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrasında kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.

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19/03/2022

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Sadık Çiftpınar taraftarlarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi! Yeni Malatyaspor'da kriz...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrasında kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi. Bazı tribün çekimlerinde Sadık'ın tartıştığı taraftarlara çirkin el hareketi yaptığı görüldü. 

Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrasında tecrübeli stoper, bir süre oyuna devam ettikten sonra 79. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı. 

19/03/2022 17:43
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TAGS: Sadık Çiftpınar
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