Sadık Gardiyanoğlu: Lefkoşa’nın tüm eksiklerini tamamlayacağız

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir tv programında yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Seçim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve sahada vatandaştan yoğun ilgi gördüklerini aktaran Gardiyanoğlu, derdinin makam değil Lefkoşa olduğunu vurguladı. Gardiyanoğlu, 'antrenmanlı olduğumdan bu süreç güzel geçiyor, tempo bana uzak değil' dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI İŞ YAPMAK İSTİYOR AMA EKİPMAN YETERSİZ

Belediyenin mevcut borcunu iki buçuk yıl içinde sıfırlayacağının altını bir kez daha çizen Gardiyanoğlu, belediye bütçesinin yüzde 86’sının maaş ödemelerine gittiğini, yüksek giderli bir belediye de ise hizmet olamayacağını vurgulayarak, “Biz LTB’de pansuman değil icraat yapacağız” dedi. Gardiyanoğlu, 'tam 9 yıl kaybettik. Belediye Başkanı olduktan 6 ay sonra bu programa çıktığımda enkaz edebiyatı, fakir fukara edebiyatı yapmayacağım. Çünkü ben nereye aday olduğumu biliyorum' diye konuştu.

TÜM EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ

Projelerinden ve LTB’de yapacağı yeniliklerden de bahseden Gardiyanoğlu, tek tarih veren başkan adayı olduğunu kaydederek, LTB’ye ait iş araçlarının 6 ay içinde yenileceğini de kaydetti. Lefkoşa’da 82 sokak, 82 park projesi ile yola çıktığını aktaran Gardiyanoğlu, kaderine terk edilen Surlariçi, Haspolat ve Hamitköy’de hayata geçirecekleri projelerle bölgelerin canlanacağını ifade etti. Gardiyanoğlu, “Hamitköy'de yol yok, kaldırım yok, kanalizasyon yok. Onları hallediyoruz. O bölgeden alınan emlak vergileri, sadece o bölgeye harcansaydı, Hamitköy muhteşem bir bölge olurdu. Biz bunu da yapacağız. Surlariçi'nin harabe durumda, belediyenin Surlariçi'nde liderlik yapması gerekiyor. Çok eksik, var bizler planlı ve programlı bir şekilde tüm eksikleri tamamlayacağız' dedi.

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12/12/2022 16:59