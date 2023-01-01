Sadıklar ve Süzgen M. Değirmenlik yolunda

Futbol liglerimizde ilk devre tamamlanırken 3 Ocak Salı günü başlayacak ara transfer dönemi adına kulüplerin görüşmeleri hız kazandı.

Takımların kadrolarını güçlendirmek için yerli takviyeler yapma çabaları 13 Ocak tarihine kadar sürecek, yabancı transfer dönemi ise 20 Ocak'ta sona erecek.

M.Değirmenlik'te teknik direktör Özgü Bayraktar’ın raporu doğrultusunda sağ ve sol bek transferleri için iki ismin kulüpleriyle görüşmeler olumlu ilerliyor.

Göçmenköy'den Hüseyin Sadıklar ile Binatlı'dan Mustafa Süzgen'in hafta içinde transferlerinin sonuçlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Göçmenköy'e gelen Sadıklar ile Binatlı ile anlaşmazlık yaşayan ve Türkiye'de BAL'a giden Süzgen'in 4 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına yetiştirilmesine çalışılıyor.

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01/01/2023 18:20