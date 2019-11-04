Sadıkoğlu: Anavatan Türkiye’nin yardımları yadsınamaz

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin yeni Koordinatörü M. Yasin Saatci bugün İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Saatci, Başkan Sadıkoğlu’ndan İskele Belediyesi’nin TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği katkılarıyla devam ettirdiği ve yapmayı düşündüğü projeler hakkında bilgi aldı. Saatci’ye ziyaretinde Uzman Müşavir Bülent Koçak da eşlik etti.

SAATCİ VE SADIKOĞLU PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kendisini ziyaret eden TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin yeni Koordinatörü M. Yasin Saatci’ye İskele’yi tanıttı. Anavatan Türkiye’nin yardımlarıyla İskele Belediyesi sınırları içinde yapılan altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin yeni projeleri hakkında da bilgi verdi.

SADIKOĞLU: “ANAVATAN TÜRKİYE’NİN YARDIMLARI YADSINAMAZ”

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü M. Yasin Saatci’yi kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu yardımlara dikkat çekti.

İskele Belediyesi’nin her koşulda TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, bu vesileyle TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi aracılığıyla Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

04/11/2019 19:34