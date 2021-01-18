Sadıkoğlu, Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi ile Ergazi Köy Lokali’ndeki Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Boğaz Rekreasyon Projesi ve Ergazi Köy Lokali projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi. Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi İmar Birimi de eşlik etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etabı, 35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırmayı kapsıyor.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun geçeceği alanın denize taraf olan kısmına, geçtiğimiz günlerde başlayan, anayol ve bisiklet-yürüyüş yolu arasındaki kot(yükseklik) farkını ortadan kaldıracak 200 metrelik istinat duvarı yapımında sona gelindi. Projenin önemli bir bacağını oluşturan yağmur suyu drenaj çalışması ile kaldırım yapımı çalışması ise tamamlandı. Çalışmalar kapsamında sağanak yağmur sonrası biriken suyun tahliyesi için 198 metrekarelik kanal açıldı, 1000 mm’lik büz beton borular ile 60 metre yağmur suyu drenaj hattı döşedi. Yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmasını tamamlayan ekip söz konusu çalışmanın olduğu bölgeye kaldırım da yapıldı.

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18/01/2021 13:20